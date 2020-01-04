Esra Erol (3 Ocak 2020 Cuma) canlı yayında gerginlik! Sultan'ı kaçıran Emrah'ın ağabeyi canlı yayında...

Esra Erol'da 3 Ocak 2020 Cuma canlı yayınında; Sultan'ı kaçıran Emrah'ın ağabeyinin yaptığı açıklamalar gerginliğe sebep oldu! Esra Erol engelli kızın neden kaçırıldığını ve nere olduğunu araştırıyor...