Esra Erol'da 30 yaş küçük karısı tarafından terk edilen adamın şok açıklamaları sosyal medyada gündem oldu!
atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da kendisinden 30 yaş küçük karısı tarafından terk edilen Kemal A.'nın şok açıklamaları gündem oldu! Esra Erol, canlı yayında yüzleştirdiği 68 yaşındaki adamla karısı barışmak yerine birbirlerine kaşı şok sözler söylemeyi tercih etti! Esra Erol'da canlı yayınında kullanılan kelimeler sebebiyle zaman zaman canlı yayında ses kesilerek nahoş bir hadisenin vuku bulmasına karşı önlem alındı.
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