Esra Erol'da şoke eden yasak aşk skandalı! Kocası 4 evlilik yapan dertli kadından şok açıklamalar...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da kocası 4 evlilik yapan kadının terk edilme hikayesindeki detaylar herkesi şaşırttı! Dertli kadın, Esra Erol'a kocasının eski eşleri ile görüşmeye devam ettiğini kendisini terk ederek ikinci karısına geri döndüğün açıkladı!