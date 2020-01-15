Esra Erol'da şoke eden yasak aşk skandalı! Kocası 4 evlilik yapan dertli kadından şok açıklamalar...
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da kocası 4 evlilik yapan kadının terk edilme hikayesindeki detaylar herkesi şaşırttı! Dertli kadın, Esra Erol'a kocasının eski eşleri ile görüşmeye devam ettiğini kendisini terk ederek ikinci karısına geri döndüğün açıkladı!
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