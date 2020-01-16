Web TV Medya Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... "Namusuma göz dikti"

Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... "Namusuma göz dikti"

16.01.2020 | 10:06

Esra Erol'da kocasının en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kadının açıklamaları şoke etti! İki çocuk annesi kadın canlı yayında kocasını nasıl aldattığını detaylarıyla paylaştı! Esra Erol'un kocasının arkadaşıyla ilişki yaşayan kadını canlı yayında kocasıyla barıştırma çabaları bakın nasıl sonuçlandı...

ESRA EROL'DA KOCASININ ARKADAŞIYLA İLİŞKİYE GİREN KADININ VE SEVGİLİSİNİN AÇIKLAMALARI KOCAYI CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKARDI!

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