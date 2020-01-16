Esra Erol'da kocasının arkadaşıyla ilişkiye giren kadının ve sevgilisinin açıklamaları kocayı canlı yayında çileden çıkardı!
Esra Erol'da ekranlara gelen karışık yasak aşk ilişkisi şaşırtmaya devem ediyor! Esra Erol'un canlı yayında bir araya getirdiği; kocasının arkadaşıyla ilişkiye giren iki çocuk annesi kadın ve ilişkiye girdiği asamın açıklamaları kocayı çileden çıkardı!
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