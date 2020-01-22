Esra Erol'da yasak aşk skandalında şok olay! Canlı yayında karısıyla ilişkiye giren adamla...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında; Recep Bey karısı Hülya Özsoy'la ilişkiye giren Arif Yörük isimli adamla yüzleşince bakın neler yaşandı... Esra Erol, canlı yayında kocasını aldatarak başka erkekle ilişkiye giren kadın ve sevgilisine bakın hangi soruları sordu! İşte Esra Erol canlı yayınında yaşanan yasak aşk skandalı ve bir yuvanın kurtarılma çabası...