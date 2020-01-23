Esra Erol'da duygusal koca, internetten tanıştığı erkekle ilişkiye giren karısına eve dönmesi için ağlayarak böyle yalvardı!
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında; internetten tanıştığı erkekle ilişkiye girerek evi terk eden kadına kocası ağlayarak eve dönmesi için yalvardı! Esra Erol'un bir araya getirdiği karı kocanın arasında yaşanan anlar sosyal medyada da ilgi gördü! İşte Esra Erol'da internetten tanıştığı erkekle ilişkiye giren karısını tekrar geri kazanmak için yoğun çaba gösteren kocanın ağlayarak yalvardığı o anlar...
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