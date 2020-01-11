Web TV Medya Esra Erol'da gündem olan skandal evlilikte flaş gelişme!

Esra Erol'da gündem olan skandal evlilikte flaş gelişme!

11.01.2020 | 09:12

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da kendisinden 30 yaş küçük karısıyla gündem olan Kemal Bey'in evliliğinde faş gelişme! Esra Erol'da gündeme gelen aldatma, yalan ve daha pek çok hoş olmayan hadiseye sahne olan evlilikte yaşanan son flaş gelişmeyi duyurdu! Esra Erol'da, Kemal Bey ve Hüsne Hanım'ın skandallarla dolu evliliğindeki son gelişme...

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