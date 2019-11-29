Müge Anlı'da esrarengiz cinayette stüdyo karıştı! (29 Kasım 2019 Cuma) Canlı yayında birbirlerine girdiler...

atv'nin gündem belirleyen vazgeçilmez programı; Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz cinayet olayında stüdyo karıştı! Sürekli evli kadınlarla ilişkiye girdiği iddia edilen Mehmet Avcı'yı öldürmekle birbirlerini suçlayan taraflar canlı yayında birbirlerine girdiler! Müge Anlı'nın canlı yayında çelişkili ifadeler de isyan ettiği anlarda, taraflar birbirlerini katil olmakla itham etmeye başladılar! Birbirlerini katil olarak itham eden taraflar birbirlerinin üzerine yürümeye çalıştığı anlarda Müge Anlı olaya müdahale etmek zorunda kaldı.