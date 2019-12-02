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Müge Anlı (2 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet gecesi silah sesleri...

02.12.2019 | 13:26

atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Aralık 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında Müge Anlı, bağ evinde vahşice katledilen Mehmet Avcı cinayeti hakkında yeni bilgilere ulaştı. Müge Anlı, Mehmet Avcı'nın öldürüldüğü gece bağ evinde yaşananları ortaya çıkardı!

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