Müge Anlı'da şok cinayet açıklaması! Celalettin Polat'ı öldürüp... (3 Aralık 2019 Salı)

atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 Aralık 2019 Salı (bugün) canlı yayınında kayıp olan Celalettin Polat ile ilgili şok iddialar kan dondurdu! Müge Anlı, Celalettin Polat'ın öldürüldükten sonra kimsenin bulmayacağı bir yere görüldüğü iddialarını araştırmaya başladı.