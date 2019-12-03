Müge Anlı'da şok cinayet açıklaması! Celalettin Polat'ı öldürüp... (3 Aralık 2019 Salı)
atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 Aralık 2019 Salı (bugün) canlı yayınında kayıp olan Celalettin Polat ile ilgili şok iddialar kan dondurdu! Müge Anlı, Celalettin Polat'ın öldürüldükten sonra kimsenin bulmayacağı bir yere görüldüğü iddialarını araştırmaya başladı.
MÜGE ANLI (3 ARALIK 2019 SALI) CANLI YAYINI TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! CİNAYET AÇIKLAMASI ŞOKE ETTİ...
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