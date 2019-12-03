Müge Anlı'da Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine böyle kavuştu!

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kavuşma daha yaşandı. Müge Anlı, Ceylan Öztürk'ü 26 yıl sonra annesi ile böyle bir araya getirdi. İşte Müge Anlı'da Ceylan Öztürk'ün 26 yıllık anne hasretinin son bulduğu o anlar...