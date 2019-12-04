Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Cesedi tandırda yakıp kemiklerini...
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kan donduran cinayet itirafı daha! Müge Anlı'da kayıp olan Celalettin Polat'ın, öldürüldüğü ve cesedinden arda kalan kemiklerinin ise tandırdan alınarak bulunamayacağı düşünülen bir yere gömüldüğü iddia edildi. Celalettin Polat'ın cesedi ve geriye kalan kemikleri nerede? Müge Anlı kan donduran cinayet iti,rafı sonrası kayıp Celalettin Polat'ın cesedinden arta kalan kemiklerinin bulunması için araştırmalarını derinleştirdi...
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