Web TV Medya Müge Anlı'da o kavga canlı yayın sonrası stüdyo dışına taştı!

Müge Anlı'da o kavga canlı yayın sonrası stüdyo dışına taştı!

04.12.2019 | 11:22

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın 26 yıl sonra bir araya getirdiği ailede tartışmalar canlı yayından sonra da devam ederek stüdyo dışına taştı.

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