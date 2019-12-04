Müge Anlı'da o kavga canlı yayın sonrası stüdyo dışına taştı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın 26 yıl sonra bir araya getirdiği ailede tartışmalar canlı yayından sonra da devam ederek stüdyo dışına taştı.
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