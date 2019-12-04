Müge Anlı'da ürperten olay! Bahçedeki insan iskeleti kime ait? (4 Aralık 2019 Çarşamba)

Müge Anlı dehşete düşüren cinayet iddialarının ardından; kayıp Celalettin Polat'ın cesedinin peşine düştü! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Aralık 2019 Çarşamba canlı yayınında; Müge Anlı, bahçedeki insan iskeletinin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor!