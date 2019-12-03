Müge Anlı (3 Aralık 2019 Salı) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet açıklaması şoke etti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Aralık 2019 Salı canlı yayınında Müge Anlı, 26 yıl sonra Ceylan Öztürk'ü annesiyle bir araya getirmeye çalıştığı o anlarda bakın neler yaşandı...

45 yaşındaki iki çocuk babası Uğur Yağcı bulundu! Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine kavuştu! Ceylan Öztürk anneannesini ilk kez gördü! Celalettin Polat'ı öldürüp gömdüler mi?