Müge Anlı (3 Aralık 2019 Salı) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet açıklaması şoke etti...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Aralık 2019 Salı canlı yayınında Müge Anlı, 26 yıl sonra Ceylan Öztürk'ü annesiyle bir araya getirmeye çalıştığı o anlarda bakın neler yaşandı...45 yaşındaki iki çocuk babası Uğur Yağcı bulundu! Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine kavuştu! Ceylan Öztürk anneannesini ilk kez gördü! Celalettin Polat'ı öldürüp gömdüler mi?
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