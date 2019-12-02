Müge Anlı'da vahşi cinayetin tanığından şok açıklama! 'Seslerini duyunca...' (2 Aralık 2019 Pazartesi)

Müge Anlı, Mehmet Avcı cinayetinin işlendiği gece yaşananların tanığını buldu! atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı; 2 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayınına; Mehmet Avcı cinayeti ile ilgili tanığın anlattığı detayla damga vurdu! İşte cinayetin işlendiği gece bağ evi yakınlarında olan ve silah seslerini de duyan tanığın Müge Anlı canlı yayınında anlattığı şok detaylar...