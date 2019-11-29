Web TV Medya Müge Anlı (29 Kasım 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan davranış...

Müge Anlı (29 Kasım 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan davranış...

29.11.2019 | 14:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 29 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, sürekli evli kadınlarla ilişkiye giren adamın katiliyle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Müge Anlı'da programa katılarak çocuğunu doğurduğu adamın eve dönmesini isteyen Özlem Hanım'ın neden başkasından yaptığı çocuğu eski kocasının nüfusuna kaydettirdiği de ortaya çıktı! Özlem Hanım'ın şikayetleri ve polis olan dayısının tehditleri yüzünden ortadan kaybolan Metin Yılmaz'ın artık sürekli karakola gitmekten bıktığını ise canlı yayına bağlanan ağabeyi açıkladı. Müge Anlı, canlı yayında; evliyken başka erkekten yaptığı çocuğu eski kocasının nüfusuna kaydettiren Özlem Hanım'ın davranışını onaylamadığını belirten sözler söyledi.

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