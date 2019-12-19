Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsan cinayetin zanlılarını polis gözaltına aldı! (19 Aralık 2019 Perşembe)

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi olarak adlandırılan kan donduran cinayete polis gözaltısı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 19 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, Zeynep Ergül ve ağabeyi Cahit Ergül gözaltına alındığını açıkladı.