Turgay Demir'den Beşiktaş yenilgisi sonrası flaş Galatasaray açıklaması "Falcao'nun..."
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1 - 0 yendiği karşılaşmasın ardından derbiyi değerlendiren Turgay Demir, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Turgay Demir, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1 - 0 yenildiği derbi karşılaşmanın ardında faturayı Galatasaray'ın Falcao transferine kesti. Turgay Demir, yorumlarında; Galatasaray'ın Falcao transferinin bedelini ödediğini açıkladı.
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