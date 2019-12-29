Bakan Akar ve komutanlardan sınırın sıfır noktasında kritik ziyaret!

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerine inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.



Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi buradan Reyhanlı'ya geçti. Birlikleri denetleyen Bakan Akar ve Komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı, talimatlar verdi.



Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananların da ele alındığı kritik toplantı sonrasında konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin rahatı, huzuru, güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik, bağımsızlığı ile karada, denizde ve havadaki tüm hak ve menfaatlerin korunması için çalıştığını belirtti.

A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerine inceleme ve denetlemeleri hakkındaki detayları canlı yayında aktardı.