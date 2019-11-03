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Başkan Erdoğan Suriye sınırında müşterek harekat merkezini ziyaret etti!

03.11.2019 | 16:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müşterek harekat merkezini ziyaret etti ve çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler yayınlandı.

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