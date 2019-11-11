Web TV Türkiye "Bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir"

"Bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir"

11.11.2019 | 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ağaç dikme kampanyası ile ilgili müjde vererek "Bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda ağaç günü olarak ilan edilmesine karar verdik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kararını geçen hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir" dedi.

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