CHP'de muhalifler böyle susturuluyor! İşte CHP klasiği kumpaslar, kasetler, iftiralar ve yalan haberler...

Son günlerde CHP yeni bir skandal kumpas ile çalkalanıyor! Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, yazdığı 'Külliye'ye çıkan CHP'li' yalan haberiyle yeni kumpası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'ye çıkarak sahiplendiği 'Külliye'ye çıkan CHP'li' yalan haberinin hedef aldığı CHP'li ilk isim de Rahmi Turan'ın açıklaması ile belli oldu! Muharrem İnce'de yaptığı sert açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan haber kumpasını kuranları açıklamaya çağırdı! CHP'deki yeni kumpasın hedefi veya hedefleri olası bir seçimde CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayı planlayanlardı! Fakat bu defa kumpas çok çabuk çöktü ve hatta haberi yapan tarafından ve daha önce servis edilip kumpasa yanaşmayan gazeteciler tarafından da hemen yalanlandı. İşte kaset kumpası ile görevinden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, gibi nice isimler karanlık odakların kirli yöntemleriyle susturularak CHP'den uzaklaştırılan o isimlerin yaşadıkları...