CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün karşı karşıya! İşte CHP'deki rüşvet skandalının kronolojisi...
Ankara Ticaret Odası eski başkanı CHP'li Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ı 25 milyon TL rüşvet istemekle suçladı. Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konunun inşaat ruhsatı üzerinden olması ise dikkat çekti. Ankara'da 25 milyonluk rüşvet iddiasının kronolojisini A Haber Gece Ajansı'nda Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran anlattı. İşte detaylar...
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