Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yapılan mutabakata ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz" dedi.
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