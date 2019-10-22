Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı, ABD anlaşması, Rusya ile görüşmeler ve Macron'un denklemin içine girme müdahalelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Rejim'in PKK ile anlaşma durumuna ilişkin de Rusya'da önemli görüşmeler yapacaklarını aktardı.