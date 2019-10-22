CHP'li Sevigen'den CHP'ye eleştiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
CHP eski Milletvekili Sevigen, Barış Pınarı Harekatı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını görmezden gelerek, ihanet odakları ile ortaklık yapan CHP'yi ve CHP'li isimleri eleştirdi.
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