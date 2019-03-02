Trabzon AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Pakistan ile Hindistan arasındaki krize değinerek ""Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yerleri var. Biz hep Pakistan'ın yanında olduk. Türkiye'nin hem Pakistan ile hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gerilimin kimseye faydası olmaz. Pakistan'ın pilotu serbest bırakması takdire şayandır. Bu diplomatik krizin en kısa sürede atlatılacağını umuyorum. Dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı artmıştır. Türkiye'nin çabaları ile bu sıkıntılı süreç atlatılacak" dedi.