"Ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?"
Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi.
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