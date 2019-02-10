Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak sandık başkanlarının görevlerinin önemine dikkat çekerek "Her sandıkta oy kullanan ortalama 350 kişiden 74'ü yüzde 21'i partimizin üyesidir. Sandık görevlilerimiz öncelikle üyelerimizle irtibat kurarak fire olmamasına dikkat edecek. Hedefimiz partimizin tüm seçmenlerinin sandığa gelmesini sağlamak. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak temas kurduğumuz tüm seçmenlerimizi partimize üye olmaya davet etmeliyiz" dedi.