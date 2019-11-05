Web TV Türkiye İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü saklayanlar!

İşte FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü saklayanlar!

05.11.2019 | 10:24

15 Temmuz ihanet girişimini yöneten FETÖ imamı Adil Öksüz’ü İstanbul’da saklayanlar tek tek tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin daha tutuklu yargılanırken serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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