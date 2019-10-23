İşte güvenli bölgenin haritası... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mutabakatın detaylarını canlı yayında açıkladı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Anadolu Ajansı canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi ve güvenli bölge mutabakatının detayları hakkında bilgi verdi.
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