İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması
Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ile yaptığı görüşme sonrasında Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
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