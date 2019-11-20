Meclis'ten Özlem Zengin'e destek

Meclis'te 20 yıl sonra ikinci kez "Ecevit-Kavakçı" vakası yaşandı. CHP'li Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için "Bu hanımefendiye haddini bildirin!" demesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Özlem Zengin'e bir destek de TBMM'den geldi. AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız ve bazı vekiller, Meclis'te bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu.