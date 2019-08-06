Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ABD ve NATO ile ilişkiler konusuna değinerek "NATO müttefikimiz ABD'den gerçekten bir müttefiğe yakışır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız.NATO müttefikimiz ABD'den gerçekten bir müttefiğe yakışır adımlar atmasını bekliyoruz. Suriye'li kardeşlerimizin güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kuracağız... S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut delil yoktur. Hiç kimse kimseyi aldatmasın.'' dedi.