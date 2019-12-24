Web TV Türkiye Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar!

Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar!

24.12.2019 | 21:35

25 Milyonluk rüşvet skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden Sinan Aygün A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

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