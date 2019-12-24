Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar!

25 Milyonluk rüşvet skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden Sinan Aygün A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.