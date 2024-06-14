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Giriş Tarihi: 14.6.2024 22:54 Son Güncelleme: 14.6.2024 23:15

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

İstanbul Emniyeti; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç nedeniyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İddialara göre; terk edilmiş aracın arka koltuğunda koli şeklinde şüpheli bir paket de incelemeye alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift taraflı trafiğe kapatıldı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!
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