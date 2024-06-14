Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

İstanbul Emniyeti; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç nedeniyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İddialara göre; terk edilmiş aracın arka koltuğunda koli şeklinde şüpheli bir paket de incelemeye alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift taraflı trafiğe kapatıldı.

AHaber CANLI YAYIN





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerini kullandı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ayrıntılar geliyor...