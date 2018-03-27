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okunuşu ve Türkçe anlamı

Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim’in 94.Suresi olan 'nin amacı sıkıntı ve kederin giderilmesi, feraha kavuşmak ve rahatlamaktır. Hz. Peygamberin çok bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah (ferahlama) ismini almıştır. İnsanlık için bir ümit kaynağı olan bu sure,Peygamber Efendimiz'in İslam dinine getirdiği kolaylıklardan bahsetmektedir ve bir çok faziletleri bulunmaktadır. işte İnşirah suresi ve Türkçe anlamı...

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:58
İnşirah Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

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İnşirah Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
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