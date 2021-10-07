Hız Sınırı Radar Cezası 2021 - Hız Sınırı İhlalinde Radar Cezası Ne Kadar?

Gelişen teknoloji sayesinde artık trafikte yapılan denetimler de arttı. Trafikte bazen farkında olmadan radar sebebi ile ceza alabiliyoruz. Bu noktada Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunu'nun belirlemiş olduğu kurallara uymak durumunda kalıyoruz. Trafikte sık sık karşımıza çıkan cezalardan biri de aşırı hız ihlalinde bulunmaktır. Radar cihazlarının yerleştirildiği bölgelerde cihazlar hız ölçümü yapar ve hız sınırı ihlali yapan araçları belirleyerek sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu noktada ise aşılan hız sınırına göre ceza kesilmektedir. Aynı zamanda para cezasına ek olarak ehliyete ceza puanı olarak yansımaktadır. Durumun sürekli tekrarlanması durumunda ise ehliyetiniz trafik polisleri tarafından alınmaktadır.

RADAR CEZASI SORGULAMA

Bilerek ya da bilmeyerek hız sınırını aşan vatandaşlar radar cezası sorgulama işlemini araştırıyor. Radar cezası ya da plakaya yazılmış diğer trafik cezalarını EGM'nin resmi web sitesinden ulaşmanız mümkün. Buna göre radar cezası sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler şöyle;

İlk etapta Egm.gov.tr/RadarCezaSorgulama adresini ziyaret etmeniz gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan formu eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen göstermelisiniz. Bu aşamadan sonra adsoyad, doğum yılı ve kimlik numarası bilgilerini girdikten sonra adınıza kesilen tüm cezaları ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca radar cezası sorulama işlemini telefon üzerinden yapabileceğinizi de unutmayın! Telefondan mobil radar cezası sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler ise aşağıda yer almaktadır;

Telefonunuzun mesaj kısmına " TPC PLAKANO TESCİLTARIHI TCKKNO(VKNO) " yazıp 1189'a mesaj gönderebilirsiniz. Karşılık olarak size gönderilen SMS içerisinde kesilen ceza miktarı yer alacaktır. Ancak detayları öğrenmek isterseniz de "TPC AYRINTI" yazıp mesaja yanıt göndermeniz gerekiyor. Böylelikle eğer mevcut bir radar cezanız bulunuyor ise detayları ile görüntülemeniz mümkün.

HIZ SINIRI 70 OLAN YERDE İHLAL CEZASI NE KADAR?

Güvenliğin son derece önemli olduğu bazı noktalar da beli bir hız sınırı ile sürüşe devam etmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle bu bölgelerde hız sınırı halinde ihlal cezası devreye girmektedir. Hız sınırı ihlalinde diğer bir önemli nokta ise cezanın ihlal derecesine göre kesilmesidir. Cezanın kesilmesi için hız sınırının %10'dan fazla ihlal edilmesi söz konusudur. Buna göre;

2021 yılı itibarı ile hız sınırı 70 olan yerde ihlal cezası 1340 TL'dir.

RADAR CEZASI NE ZAMAN GELİR?

Radar cezası alan vatandaşlar erken ödeme indiriminden yararlanmak için radar cezası ne zaman gelir sorusunun yanıtını merak ediyor. Radar cezası yaklaşık 37 gün arasında eDevlet sistemine giriş yapılarak görüntülenebiliyor. eDevlet üzerinden radar cezasını öğrenmek için eDevlette yer alan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" sayfasına göz atabilirsiniz.

HIZ CEZASI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Hız cezası da olmak üzere kesilen tüm trafik cezaları 1030 gün içinde kayıtlı bulunduğunuz adrese gönderilerek tebliğ edilebilir. Şahsınıza kesilen hız cezası sınırını 15 gün içinde ödediğiniz takdirde indirim hakkından faydalanmanız mümkün.

2021 HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR?

Radar cezası 2021 kuraları ihlal eden sürücüleri ağrı yaptırımlar bekliyor. Hız sınırını aşan ve radara yakalan sürücü adaylarına para cezası kesilmektedir.

Hız sınırını % 30 aşan sürücülere 10 ceza puanı veriliyor. Para cezası olarak ise 314 TL. tutarında bir rakam belirlenmiştir.

Hız sınırı %30 ya da % 50 arası hız sınırı ihlalinde ise sürücüye 15 ceza puanı verilmektedir. Bu kapsama giren sürücülere 254 TL para cezası gelmektedir.

Hız sınırı %50'den fazla aşma cezası 652 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşmanın cezası ise 1339 TL. olarak belirlenmiştir.

Hız sınırını aşımı durumu ile karşı karşıya kaldığınızda cezanın tarafınıza tebliğ edilmiş olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yaptığınız takdirde radar cezası indiriminden yararlanabilirsiniz.