Kureyş Suresi Okunuşu - Kureyş Suresi Arapça Türkçe Tefsiri Oku, Dinle, Anlamı, Meali ve Fazileti

Kureyş Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yüz altıncı suresidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesidir. 4 ayetten oluşan Kureyş Suresinin ilk ayetinde Kureyş kabilesi imana davet edilmektedir. Kureyş Suresi okumanın faziletleri ile ilgili bazı hadis kaynaklarında önemli bilgiler yer almıştır. Kureyş Suresi Arapça Türkçe okunuşu, dinle seçeneği, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Kureyş Suresi Arapça Türke okunuşu ve anlamı!

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

KUREYŞ SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Kureyş Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) nakledilen, Allah'ın Kureyş hakkında sûre indirmesinin başka hiçbir topluluğa nasip olmayan ilâhî bir lutuf olduğu (Âlûsî, XXX, 238) ve Kureyş sûresini okuyan kimseye on sevap verileceği şeklindeki rivayetler zayıf kabul edilmiştir (Makdisî, III, 1626; Muhammed et-Trablusî, I, 1057).

KUREYŞ SURESİ KONUSU

Sûrenin başında Allah'ın Kureyşliler'i yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı ifade edilir (âyet 1-2). İlk âyette yer alan "îlâf" kelimesi sözlükte "alıştırma, ısındırma; ahid, antlaşma ve ülfet" gibi anlamlara gelir.

Kureyş sûresinde daha sonra Allah'ın Kureyşliler'i doyurup açlıktan kurtardığı ve korkudan emin kıldığı vurgulanarak bu nimetlerden dolayı Allah'a ibadet etmeleri emredilir (âyet 3-4). Kaynaklarda, Allah'ın Kureyş'i korkudan emin kılmasının, hem ikamet ettikleri Mekke ve civarında hem de bu bölge dışına yaptıkları yolculuklarda emniyet içerisinde olmaları veya Fil Vak'ası'nda Ebrehe ordusunun mağlûp edilerek güvenliklerinin sağlanması ile gerçekleştiği nakledilmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXII, 109). Diğer taraftan aynı âyette işaret edilen açlıktan kurtarmanın ise Mekke ve çevresinin tarıma elverişsiz bir bölge iken Hz. İbrâhim'in duası (İbrâhîm 14/37) ve Kâbe'nin kutsallığı sayesinde Kureyş'in bolluk içerisinde yaşamasını veya yine bu dua sayesinde o bölgede meydana gelmesi muhtemel açlıktan yaz ve kış dönemlerindeki ticarî seferler sayesinde korunmalarını ifade ettiği belirtilir. Sûrede "bu ev" (Kâbe) tabirinden sonra Allah'ın verdiği nimetlerin hatırlatılması Kureyş'in sahip olduğu saygınlığa ve nimetlere Kâbe sayesinde ulaştığını ima eder. Kureyş sûresinin mesajı genel olarak ihsan edilen nimetlere lâyık olmaya ve yalnızca Allah'a kulluk etmeye yöneliktir.

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