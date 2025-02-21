3 gün önce gelip haraç istedi: Alamayınca kurşunladı!

Fatih Laleli'de bulunan bir kuyumcuya 10 Şubat günü gece saat 04:36 sıralarında silahla saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kuyumcuda 6 adet isabet tespit etti.

ABİME 80 BİN DOLAR BORCUNUZ VAR

İş yerinin ortaklarından S.S. polise verdiği beyanında husumetli olduğu kimsenin olmadığını, herhangi bir kimseden tehdit almadıklarını belirtti. Ancak 3 gün önce kuyumcu dükkanında bulunduğu esnada iş yerine tanımadığı bir erkek şahsın gelerek "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 Bin Dolar borcunuz varmış bunu ödeyin." Diye konuştu.

Ben kimseye borcum yok deyince telefonunu çıkararak ortaklarından M.Ç.'ye ait otelin fotoğrafını göstererek bu otelin borcu olduğunu, buraya gitmek istediğini söyledi. Aynı kişi buradan ayrılınca otele giderek yine aynı cümleleri sarf edip para istediğini söyledi. Bundan başka bir durum yaşanmadığı anlaşılınca ekipler o gelen kişiye yoğunlaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İncelenen kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen haraççı 22 yaşındaki A.B.Ç. Gasp Büro Amirliği ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.