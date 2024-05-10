ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 🌸👩‍👧En güzel, duygusal, uzun, kısa ve resimli Anneler Günü mesajı ile Anneler Gününüz Kutlu Olsun sözleri

Anneler günü dünya genelinde kutlanan ve annelerin sevgi, özveri ve fedakarlıklarına karşılık olarak teşekkür edilen ve uzun yıllardır süregelen özel günlerdendir. Bu günde koşuşuz sevgi gösteren annelerimize birbirinden anlamlı, duygusal, özel ve farklı mesajlar göndermek isteyenler için 2024 Anneler günü mesajlarını sizler için derledik. İşte, Anneler günü mesajları ve sözleri!
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024
Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.
Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!
Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.
Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!
En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.
Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!
En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI | 12 Mayıs En güzel, duygusal, uzun, kısa ve öz, resimli Anneler Günü mesajı ile Anneler Gününüz Kutlu Olsun sözleri burada
Her şey için teşekkür ederim anneciğim. Anneler Gününü kutlarım.
Üzerimdeki emeklerinin maddi karşılığı olmadığını çok iyi biliyorum. Üzerime nasıl titrediğini de. Anneler Günün kutlu olsun güzel insan.
Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.
Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.
Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.
'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.
Bu hayattaki ilk öğretmenim, tanıştığım ilk insan; beni karnında 9 ay muhafaza eden canım annem! Sana ne kadar teşekkür etsem az. Anneler Günün kutlu olsun.
Her anne için evladı çok kıymetlidir. Evlatları için anneler de kıymetli olmaz mı? Anneler Gününü kutlarım annem.
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.
Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.
Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.
Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.
Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.
Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.
Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.
Anne sevgisi gibi var mıdır? Anneciğim senin yerin bir başkadır, kalbimin en yüce köşesidir. Anneler günün kutlu olsun niye yıllara...
Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz. Annenizin, kayınvalidenizin anneler gününü kutlarım.
Anneciğim sevginle emeğinle büyüttün beni. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler günün kutlu olsun.
Bir tanecik annem, iyi ki annem sensin. Senin çocuğun olmak öyle büyük bir mutluluk ki... Anneler günün kutlu olsun.
Canım annem, beni bugünlere sen getirdin. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun.
Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.
Babalar kıskanmasın, annelerin yeri ayrıdır. Senin de yerin kalbimde bir başkadır anneciğim. Anneler günün kut olsun.