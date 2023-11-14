Haberler Yaşam Haberleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:09 Son Güncelleme: 14.11.2023 13:15

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar!

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İkili ile birlikte Hacı İsrafil S. İsimli bir kişinin daha gözaltında olduğu bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar!
Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Gelen son dakika bilgisine göre: Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil S.'nin gözaltına alındı. Ayrıntılar gelecek…

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
Bahçeli'den çarpıcı mesajlar! "AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM'de yapılmalı!
SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Remzi Avcı etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çarşı, ultrAslan ve Genç Fenerbahçeliler nerede?
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
İyi Parti’de istifalar ve iddialar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! Çarpıcı iddialar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA