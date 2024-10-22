HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda korkunç bir olay yaşandı. Yemekhanede çalışan bir personel mescitte HSK müfettişi Mehmet Aslan boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı.

Olay Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yaşandı. HSK Kurul müfettişi Mehmet Aslan(40) öğle saatlerinde mescite gitti. Aslan, buradayken mescide gelen yemekhane çalışanı Kurul müfettişini boğazından bıçakladı.

MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI

Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.