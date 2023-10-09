İsrail Filistin Savaşı Son Durum: İsrail-Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte İsrail Gazze (Hamas) savaşı son dakika gelişmeleri

Öte yandan Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden taraflara itidal çağrısı geldi. Dünya ise gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Türkiye'nin ara buluculuk yapıp yapamayacağını soran BBC, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını ifade etti.

Haberde, "Taraflar itidal çağrısında bulunan ve şiddetin sonra erebilmesi için diplomatik çabalarına başlayan Ankara, dengeli ve aktif bir politika izliyor" denildi.

Voa News de benzer bir soruyla okuyucularının karşısına çıktı. Haberde, dün basına açıklamalar yapan İsrail Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın açıklamalarına yer verildi.