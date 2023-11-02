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Giriş Tarihi: 2.11.2023 18:13 Son Güncelleme: 2.11.2023 18:13

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17:50 itibariyle yoğunluk yüzde 89 seviyesine ulaştı.

DHA
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.
Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
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