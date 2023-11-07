KYK BURS SONUÇLARI 2024: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte sonuç açıklanma tarihi!

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yüzbinlerce öğrenci tarafından sürekli olarak yanıt arıyor. Ekim ayında alınan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora KYK başvuruları için sona gelindi. Başvurular sona ererken, sonuçların açıklanması dört gözle bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.
12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.
Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek. Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı.
Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.
KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.
KYK BURS SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır.
Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir.
Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.