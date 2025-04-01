Manavgat’ta tartıştığı bir arkadaşını öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Korkunç cinayet Sorgun Mahallesi Herdford Caddesinde meydana geldi. Aynı köyden olan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, gece 02.30 sıralarında ırmak kenarına gelerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkol alan gençlerin yanına motosikletli Mahmut Eren Y. geldi. Denizhan Deniz ve Uygar Mahmut Eren'i yanlarına davet ederek birlikte alkol almayı sürdürdü.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştü. Bu sırada Mahmut Eren Y. meyveleri doğramak için kullandıkları bıçağı alarak Denizhan Deniz ve Uygar Özen'i onlarca kez bıçakladı. Denizhan Deniz, 20-25 metre ileride ırmak kenarında düştüğü yerde yaşamını yitirirken, Uygar Özen ise olay yerinden 150 metre ileride yaralı olarak bayın halde bulundu. Olayı grenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, Adrese gelen sağlık ekipleri göğsünden onlarca kez bıçaklanan Denizhan Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uygar Özen isimli genç ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayı duyan Denizhan Deniz'in ailesi, arkadaşları ve yakınları olay yerine koştu. Annesi ve diğer aile fertleri fenalık geçirdi. Denizhan Deniz'in cenazesi incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Mahmut Eren Y.'nin ise kısa süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. Mahmut Eren Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde bir otomobilin arkasında alkol alan ve daha önce tanımadığı 2 kişinin kendisini birlikte alkol almak için yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis cinayetin asıl nedenini öğrenmek için Mahmut Eren Y.'yi çapraz sorguya aldı.