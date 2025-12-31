MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2026: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 800 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı tarihi çekiliş bugün saat 18:30'da başlayacak ve 23:15'e kadar devam edecek. Sonuçlar ise açıklanmaya başladığı andan itibaren anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Milli Piyango sorgulama 2026 işlemi yaparak biletinizi en hızlı şekilde kontrol edebilir ya da sıralı tam listeden tüm sonuçlara göz atabilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Çekiliş tamamlandığında aşağıdaki linkte yer alan ilgili kutucuğa biletinizdeki numaraları girin ve "SORGULA" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi kategorilerinden birini isabet ettirmeniz halinde kazandığınız miktarı görebileceksiniz.
Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü 18:30'da noter huzurunda çekilecek. 23:15'te yapılacak olan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.
(SORGULAMA EKRANI İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN)
31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.
Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.
Biletin son rakamı amorti rakamı olarak adlandırılır. Çekilen 2 adet amorti rakamından biri biletinizin son hanesinde yer alıyorsa bilet ücretini geri alabilirsiniz.
Amorti isabet eden;
- Çeyrek bilet ise 200 TL,
- Yarım bilet ise 400 TL,
- Tam bilet ise 800 TL iade alabilirsiniz.
Çekiliş için nefesler tutulurken bilet alan pek çok kişi geçen yıllara ilişkin istatistikleri inceliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan numaralar çekiliş öncesi merak ediliyor. İşte geçtiğimiz yıllarda en çok ikramiye isabet eden rakamlar ve tekrar etme sıklıkları;
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
Bu verilerden hareketle en çok rastlanan rakamın 2 olduğu söylenebilir. Ancak çekilişlerin rastlantısal bir sistemde gerçekleştirildiği ve her rakamın çıkma olasılığının matematiksel olarak eşit olduğu unutulmamalıdır.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonucu kazanacakları büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyelerini nereden temin edeceklerini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre;
-25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler
25.000 TL ve altındaki ikramiye tutarları, Milli Piyango bayileri aracılığıyla tahsil edilebilmektedir.
-25.000,01 TL – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler
25.000,01 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki 81 ilde ve KKTC Girne'de bulunan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır. Bankadan ödeme alınabilmesi için, kazanan bilete ait "ikramiye bileti"nin herhangi bir Milli Piyango bayisinden temin edilmesi ve banka şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir. İkramiye ödemelerinde esas belge biletin aslının kendisidir; yalnızca ikramiye bileti ile ödeme yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanan biletlerde ise, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için bilet üzerinde yer alan tüm çekilişlerin tamamlanmış olması şarttır.
-500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler
500.000,01 TL'nin üzerindeki ikramiyeler yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi tarafından ödenmektedir. Söz konusu şube, iş günlerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu tutardaki ikramiyeler için bayilerden ayrıca "ikramiye bileti" alınmasına gerek bulunmamaktadır.
(18:30'DAN SONRA SONUÇLAR AÇIKLANDIKÇA GÜNCELLENECEKTİR)
Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar
30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
60.000 TL ikramiye kazanan numaralar
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar